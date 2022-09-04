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США сменили посла в России

США сменили посла в России Американский посол в РФ Джон Салливан завершил свою работу в России и покинул Москву, его обязанности временно будет исполнять заместитель главы миссии США в РФ Элизабет Руд.
Другие страны
4 сентября 2022 г. 19:18
США сменили посла в России

Американский посол в РФ Джон Салливан завершил свою работу в России и покинул Москву, его обязанности временно будет исполнять заместитель главы миссии США в РФ Элизабет Руд.

Как передает Report, об этом заявляет пресс-служба американского посольства в России.

"Посол США в Российской Федерации Джон Дж. Салливан завершил свою работу в качестве посланника США и сегодня покинул Москву", - говорится в сообщении.

Руд будет исполнять обязанности поверенного в делах посольства США в Москве "до прибытия преемника посла Салливана", добавили в дипведомстве.

Отмечается, что Салливан проработал в качестве посла в России почти три года (с декабря 2019 года), и после ухода с этого поста он "завершит сорокалетнюю карьеру на государственной службе, в течение которой он работал при пяти президентах США", в том числе на должности заместителя государственного секретаря США, руководящих позициях в министерствах юстиции, обороны и торговли США.

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