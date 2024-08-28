США следят за развитием ситуации с разработкой БПЛА в КНДР

Вашингтон обратил внимание на заявление руководства КНДР о необходимости интенсифицировать разработку БПЛА, совместно с партнерами в регионе следит за развитием ситуации.

Вашингтон обратил внимание на заявление руководства КНДР о необходимости интенсифицировать разработку БПЛА, совместно с партнерами в регионе следит за развитием ситуации.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

"Мы видели эти сообщения <...> и, очевидно, хотим воспринимать эту угрозу серьезно, и мы продолжим следить за этим", - сказал представитель оборонного ведомства США, комментируя недавние заявления лидера КНДР о необходимости развивать технологии БПЛА, в том числе ударных беспилотников и беспилотников-камикадзе.

Представитель Пентагона выразил уверенность, что "союзники в Южной Корее тоже следят за этим".

"Я лишь скажу, что мы продолжим тесно сотрудничать с Республикой Корея, Японией и другими партнерами и союзниками в регионе, чтобы обеспечить крепость нашей коллективной обороны", - сказал Райдер.