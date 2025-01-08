США скорректировали режим экспортного контроля за ракетными технологиями

Администрация США скорректировала свой механизм экспортного контроля за ракетными технологиями (РКРТ) для достижения целей в области укрепления обороноспособности союзников.

Администрация США скорректировала свой механизм экспортного контроля за ракетными технологиями (РКРТ) для достижения целей в области укрепления обороноспособности союзников.

Как передает Report , об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Как указывается в сообщении, 3 января президент США Джо Байден опубликовал меморандум о национальной безопасности, в котором обновлены политические рекомендации по реализации федеральным правительством режима контроля за ракетными технологиями.

Как отмечается в тексте, нововведения отражают "приверженность США нераспространению и в то же время содействуют продвижению целей президента по укреплению оборонных возможностей союзников", усилению американской оборонно-промышленной базы, оптимизации оборонной торговли и сдерживанию противника. Скорректированные положения призваны помочь Соединенным Штатам продвигать общие цели в сфере обороны со своими союзниками, включая реализацию AUKUS (военное партнерство Австралии, Великобритании и США), сохраняя при этом ведущую роль в политике нераспространения и экспортного контроля.

Как говорится в документе, меморандум о национальной безопасности предписывает обеспечить "повышенную гибкость при рассмотрении каждого случая в индивидуальном порядке и содействовать поддержке [передачи] боевых ракет" 1-й категории, беспилотных летательных аппаратов и космических ракет-носителей для "определенных партнеров с надежной системой экспортного контроля". В то же время подчеркивается, что эта поддержка исключает передачу комплексных производственных мощностей, которые охватывают все возможности для самостоятельного производства систем 1-й категории РКРТ.