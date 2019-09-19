США намерены сформировать коалицию по патрулированию морских границ Ирана в ноябре

Администрация президента США Дональда Трампа планирует сформировать международную коалицию и задействовать 55 кораблей для патрулирования морских вод близ Ирана в ноябре, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Японское агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники сообщает, что план США может натолкнуться на трудности, поскольку согласие на участие в коалиции Operation Sentinel в Ормузском проливе дали только четыре страны - Австралия, Бахрейн, Великобритания и Саудовская Аравия.

США просили также Японию принять участие в патрулировании, однако Япония с учетом традиционно дружеских отношений с Ираном воздержалась.

Согласно информации, план был представлен представителям 28 стран ранее на этой неделе в Бахрейне на борту британского военного корабля. Франция и Германия не принимали участия в этом совещании. Как отметило японское агентство, они стремятся дистанцироваться от Дональда Трампа, вышедшего ранее из ядерной сделки с Ираном от 2015 года.