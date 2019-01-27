США серьезно настроены на вывод войск из Афганистана, заявил Помпео

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США серьёзно настроены на достижение мира в Афганистане и вывод войск из этой страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"США серьёзно настроены на достижение мира, предотвращение ситуации, при которой Афганистан продолжит оставаться местом для международного терроризма, а также на возвращение вооруженных сил домой", - написал Помпео у себя в Twitter.

Госсекретарь добавил, что США стремятся к укреплению суверенитета и независимости Афганистана.