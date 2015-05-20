В ​США будет запущен секретный космический корабль

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ 21 мая США запустят секретный космический корабль. Об этом сообщает Report со ссылкой на "New York Times".

По информации, данный орбитальный самолет "Боинг X-37". В ходе испытаний он до этого трижды побывал в космосе и вернулся на землю. Беспилотный аппарат в длину около 9 м и внешне напоминает "шаттл".

Первоначально предполагалось, что его задачей станет ремонт спутников. Однако в середине "нулевых" программа была засекречена и передана под контроль Минобороны США.

