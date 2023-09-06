СМИ: США сегодня объявят о передаче Украине снарядов с обедненным ураном

Соединенные Штаты Америки сегодня, 6 сентября, объявят о передаче Украине снарядов с обедненным ураном.

Соединенные Штаты Америки 6 сентября объявят о передаче Украине снарядов с обедненным ураном.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Politico.

"По словам американского чиновника, знакомого с ходом обсуждений, администрация президента США Джо Байдена впервые отправит в Украину боеприпасы с обедненным ураном в рамках нового пакета помощи, о котором будет объявлено в среду", - говорится в сообщении.

Решение было принято после нескольких месяцев дебатов по поводу бронебойных снарядов, которые, как ожидается, будут очень эффективны против российских танков.

Хотя Великобритания уже отправила Украине такие же боеприпасы для вооружения своих танков Challenger 2, США отправляют такие снаряды впервые.