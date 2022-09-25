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США считают запуск КНДР ракеты угрозой региону

США считают запуск КНДР ракеты угрозой региону Власти США полагают, что запуск ракеты КНДР представляет опасность для региона, и призывают Пхеньян начать диалог.
Другие страны
25 сентября 2022 г. 19:12
США считают запуск КНДР ракеты угрозой региону

Власти США полагают, что запуск ракеты КНДР представляет опасность для региона, и призывают Пхеньян начать диалог.

Как передает Report, об этом заявил ТАСС официальный представитель Госдепартамента.

"Соединенные Штаты осуждают запуск баллистической ракеты КНДР. Этот запуск является нарушением многочисленных резолюций СБ ООН и представляет угрозу для соседей КНДР и международного сообщества. Мы по-прежнему привержены подходу к КНДР на основе дипломатии и призываем КНДР вступить в диалог. Наша приверженность защите Республики Корея и Японии остается неизменной", - отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, что ранее министр обороны Японии Ясукадзу Хамада отметил, что баллистическая ракета, запущенная КНДР в воскресенье, пролетела около 400 км, максимальная высота ее полета составила примерно 50 км. Он добавил, что северокорейской стороне через посольство в Пекине был выражен решительный протест.

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