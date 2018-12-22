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    США считают законным задержание в Канаде финдиректора Huawei

    Соединенные Штаты считают законным задержание в Канаде финансового директора китайской компании Huawei

    Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты считают законным задержание в Канаде финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу и одновременно с этим выражают обеспокоенность задержанием в Китае двух граждан Канады. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино.

    "Канада, страна, придерживающаяся принципов верховенства закона, проводит справедливое, непредвзятое и прозрачное судебное разбирательство в отношении госпожи Мэн Ваньчжоу, финансового директора Huawei", - утверждается в документе. 

    "Канада уважает свои международные правовые обязательства, соблюдая договор об экстрадиции с Соединенными Штатами. Мы разделяем приверженность Канады верховенству закона, как основе всех свободных обществ, и мы будет защищать и поддерживать этот принцип", - заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента. 

    "Мы также выражаем глубокую обеспокоенность задержанием властями Китая двух граждан Канады, которое произошло ранее в этом месяце, и призываем к их немедленному освобождению", - отмечается в заявлении.

    Ранее канадский министр отменила визит в КНР на фоне ухудшающихся отношений между странами.

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