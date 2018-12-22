США считают законным задержание в Канаде финдиректора Huawei

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Соединенные Штаты считают законным задержание в Канаде финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу и одновременно с этим выражают обеспокоенность задержанием в Китае двух граждан Канады.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Роберта Палладино.

"Канада, страна, придерживающаяся принципов верховенства закона, проводит справедливое, непредвзятое и прозрачное судебное разбирательство в отношении госпожи Мэн Ваньчжоу, финансового директора Huawei", - утверждается в документе.

"Канада уважает свои международные правовые обязательства, соблюдая договор об экстрадиции с Соединенными Штатами. Мы разделяем приверженность Канады верховенству закона, как основе всех свободных обществ, и мы будет защищать и поддерживать этот принцип", - заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента.

"Мы также выражаем глубокую обеспокоенность задержанием властями Китая двух граждан Канады, которое произошло ранее в этом месяце, и призываем к их немедленному освобождению", - отмечается в заявлении.

Ранее канадский министр отменила визит в КНР на фоне ухудшающихся отношений между странами.