О нас

США считают возможным дипломатическое урегулирование ситуации в Нигере

США считают возможным дипломатическое урегулирование ситуации в Нигере Власти США считают, что пока еще сохраняется возможность для урегулирования ситуации в Нигере дипломатическим путем, Вашингтон проводит консультации со странами в Западной Африке относительно дальнейших шагов.
Другие страны
1 августа 2023 г. 21:13
США считают возможным дипломатическое урегулирование ситуации в Нигере

Власти США считают, что пока еще сохраняется возможность для урегулирования ситуации в Нигере дипломатическим путем, Вашингтон проводит консультации со странами в Западной Африке относительно дальнейших шагов.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы все еще считаем, что есть пространство для дипломатии, оно уменьшается. Мы хотим, чтобы внимание было сосредоточено на этом", - сказал он.

Кирби также отметил, что США "не видели полной поддержки в вооруженных силах" и со стороны общества в отношении генерала Абдурахмана Тчиани, которого группа поднявших мятеж военных Нигера назвала главой государства.

"Я не стану теоретизировать о возможности применения силы Экономическим сообществом стран Западной Африки. Я предоставлю им самостоятельно говорить о своих планах, о том, что они могут сделать или не сделать", - добавил сотрудник СНБ.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

При атаке боевиков ИГИЛ в Сирии погибли семь человек
При атаке боевиков ИГИЛ в Сирии погибли семь человек
1 августа 2023 г. 21:47
Число пострадавших при пожаре в Алматы возросло до 43, скончался один человек
Число пострадавших при пожаре в Алматы возросло до 43, скончался один человек
1 августа 2023 г. 21:31
Премьер Пакистана заявил о готовности к переговорам с Индией о нормализации отношений
Премьер Пакистана заявил о готовности к переговорам с Индией о нормализации отношений
1 августа 2023 г. 20:55
На Филиппинах пропал самолет с двумя пассажирами на борту
На Филиппинах пропал самолет с двумя пассажирами на борту
1 августа 2023 г. 20:51
Евросоюз готов обсудить поддержку военной операции в Нигере
Евросоюз готов обсудить поддержку военной операции в Нигере
1 августа 2023 г. 20:35
Президент Чехии ратифицировал оборонное соглашение с США
Президент Чехии ратифицировал оборонное соглашение с США
1 августа 2023 г. 20:16
Замминистра обороны Украины рассказала, какую площадь освободили от ВС РФ
Замминистра обороны Украины рассказала, какую площадь освободили от ВС РФ
1 августа 2023 г. 18:54
В Кыргызстане отменили ограничение по денежным переводам
В Кыргызстане отменили ограничение по денежным переводам
1 августа 2023 г. 18:35
ЕС готов обсуждать с ОИС акты сожжения Корана в странах Европы
ЕС готов обсуждать с ОИС акты сожжения Корана в странах Европы
1 августа 2023 г. 18:20
В Париже трое грабителей похитили драгоценности на 15 млн евро из магазина
В Париже трое грабителей похитили драгоценности на 15 млн евро из магазина
1 августа 2023 г. 17:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi