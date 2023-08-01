США считают возможным дипломатическое урегулирование ситуации в Нигере

Власти США считают, что пока еще сохраняется возможность для урегулирования ситуации в Нигере дипломатическим путем, Вашингтон проводит консультации со странами в Западной Африке относительно дальнейших шагов.

Власти США считают, что пока еще сохраняется возможность для урегулирования ситуации в Нигере дипломатическим путем, Вашингтон проводит консультации со странами в Западной Африке относительно дальнейших шагов.

Как передает Report , об этом заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Мы все еще считаем, что есть пространство для дипломатии, оно уменьшается. Мы хотим, чтобы внимание было сосредоточено на этом", - сказал он.

Кирби также отметил, что США "не видели полной поддержки в вооруженных силах" и со стороны общества в отношении генерала Абдурахмана Тчиани, которого группа поднявших мятеж военных Нигера назвала главой государства.

"Я не стану теоретизировать о возможности применения силы Экономическим сообществом стран Западной Африки. Я предоставлю им самостоятельно говорить о своих планах, о том, что они могут сделать или не сделать", - добавил сотрудник СНБ.