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США считают тщетным принятие новой резолюции в СБ ООН по Газе

США считают тщетным принятие новой резолюции в СБ ООН по Газе США полагают, что принятие новой резолюции в Совете Безопасности ООН по сектору Газа не будет полезным и не сможет повлиять на текущую ситуацию.
Другие страны
29 мая 2024 г. 18:40
США считают тщетным принятие новой резолюции в СБ ООН по Газе

США полагают, что принятие новой резолюции в Совете Безопасности ООН по сектору Газа не будет полезным и не сможет повлиять на текущую ситуацию.

Как передает Report, об этом заявил журналистам заместитель постоянного представителя США при всемирной организации Роберт Вуд.

"Любой дополнительный продукт касательно текущей ситуации, вероятно, не будет полезным и не изменит ситуацию на земле", - сказал он.

Во вторник Алжир сообщил, что представит в Совбезе проект резолюции, которая будет призвана прекратить боевые действия в Рафахе.

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