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    США считают победу Мадуро на выборах в Венесуэле нелегитимной

    Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ США считают прошедшие в Венесуэле президентские выборы фиктивными, а их результат нелегитимным.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник вице-президент Майк Пенс.

    "Выборы в Венесуэле были фиктивными, не свободными и не честными. Результат этого псевдопроцесса нелегитимен и еще больше разрушает демократическую традицию в Венесуэле", — говорится в опубликованном Белым домом заявлении вице-президента США.

    Пенс вновь заявил о притеснениях венесуэльцев и призвал к обеспечению доступа гуманитарной помощи в эту страну.

    Накануне в Венесуэле прошли президентские выборы. По данным Национального избирательного совета Венесуэлы, действующий глава государства Николас Мадуро получил более 5,8 миллиона голосов (около 68%). Всего в выборах приняли участие чуть более 46% избирателей.

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