США считают конструктивными встречи Нуланд в Москве

Администрация США считает, что встречи заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в ходе ее визита в Москву носят конструктивный и продуктивный характер.

Администрация США считает, что встречи заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд в ходе ее визита в Москву носят конструктивный и продуктивный характер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила во вторник на регулярном брифинге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я бы сказала, что у нее довольно конструктивные и продуктивные встречи там... Она проводит встречи с целым рядом лидеров", - сказала она, не став раскрывать подробностей.

В Госдепе сообщили, что Нуланд обсудила в российской столице ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана - одну из тех сфер, в которых интересы Москвы и Вашингтона совпадают. "У нас (с Россией) есть ряд разногласий по широкому кругу вопросов, но есть и некоторые сферы, в которых наши интересы совпадают. И вы упомянули Иран в другом контексте, но когда речь идет о нашей общей заинтересованности во взаимном возвращении (США и Ирана) к соблюдению СВПД - это то, где (наши интересы) с Российской Федерацией совпадают. Это то, что мы имели возможность обсудить с Российской Федерацией, учитывая нашу общую заинтересованность в том, чтобы Иран никогда не смог приобрести или заполучить ядерное оружие", - отметил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге, говоря о поездке Нуланд в Москву.

"Когда речь заходит о деятельности Ирана в регионе, мы очень четко определяем свою позицию. Иран является дестабилизирующей стороной во многих отношениях, включая в более широком смысле его поддержку марионеточных сил, его поддержку других сил в регионе, его угрозы, принуждение с его стороны", - заключил Прайс.

По словам Прайса, переговоры Нуланд были открытыми и полезными. Отвечая на вопрос о том, обсуждались ли вопросы кибербезопасности, он подчеркнул: "Решение проблем в области киберпространства, включая использующих вирусы-вымогатели хакеров, неизменно занимает важное место в нашей повестке с Российской Федерацией".

В свою очередь, сама заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд назвала конструктивной встречу с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым, на которой, по ее словам, обсуждались как двусторонние, так и глобальные вопросы.