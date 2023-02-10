США считают, что Россия не должна состоять в ОБСЕ

Власти США считают, что РФ не должна быть полноправным членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), однако механизма ее исключения не существует.
Как передает
"Реальность ситуации такова, что механизма исключения РФ из ОБСЕ нет. Я симпатизирую тем, кто призывает хотя бы приостановить членство России в организации. Россия не может и не должна быть полноправным членом этой организации, однако, как я сказал, соответствующего механизма нет", - отметил он.
"Что мы можем делать и делаем, так это дипломатически изолировать Россию и Белоруссию", - сказал американский дипломат.