США считают, что Россия не должна состоять в ОБСЕ

Власти США считают, что РФ не должна быть полноправным членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), однако механизма ее исключения не существует.

Власти США считают, что РФ не должна быть полноправным членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), однако механизма ее исключения не существует.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

"Реальность ситуации такова, что механизма исключения РФ из ОБСЕ нет. Я симпатизирую тем, кто призывает хотя бы приостановить членство России в организации. Россия не может и не должна быть полноправным членом этой организации, однако, как я сказал, соответствующего механизма нет", - отметил он.

"Что мы можем делать и делаем, так это дипломатически изолировать Россию и Белоруссию", - сказал американский дипломат.