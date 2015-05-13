США считают, что перемирие в Йемене соблюдается, заявляет госдеп

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Власти США считают, что перемирие в Йемене "широко поддерживается", заявил официальный представитель госдепартамента Джефф Ратке.

"Мы считаем перемирие и гуманитарную паузу чрезвычайно важными для народа Йемена. В нашем понимании, перемирие широко поддерживается, и мы призываем все стороны продолжать его уважать", - сказал он.

Report со ссылкой на РИА "Новости" отмечает, что представитель внешнеполитического ведомства указал на то, что власти США "знают о сообщениях по поводу некоторых столкновений" в Йемене в последние сутки. "В связи с этим мы призываем все стороны соблюдать спокойствие и дать возможности добиться успеха в перемирии и в гуманитарной паузе", - сказал он.