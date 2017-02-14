США считают, что Ким Чен Нама убили сотрудники спецслужб КНДР

Баку. 14 февраля. REPORT.AZ/ Американская администрация подозревает, что скончавшийся 14 февраля в Малайзии старший брат лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Чен Нам - был убит. По мнению Вашингтона, ответственность за случившееся несут спецслужбы КНДР.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на неназванный американский правительственный источник.

Источник не привел "твердых доказательств" в подтверждение этой версии. Кроме того, он заявил, что власти США еще не определили, при каких именно обстоятельствах скончался Ким Чен Нам.