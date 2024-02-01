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США сбили в Аденском заливе ракету хуситов и три иранских беспилотника

США сбили в Аденском заливе ракету хуситов и три иранских беспилотника Американские военные сбили противокорабельную ракету йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" и три иранских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Аденском заливе.
Другие страны
1 февраля 2024 г. 07:52
США сбили в Аденском заливе ракету хуситов и три иранских беспилотника

Американские военные сбили противокорабельную ракету йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" и три иранских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в Аденском заливе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Центральное командование ВС США.

"31 января примерно в 20:30 по времени Саны (21:30 бакинское время - ред.) поддерживаемые Ираном хуситы запустили противокорабельную баллистическую ракету с подконтрольных хуситам территорий Йемена в сторону Аденского залива. Ракета была успешно сбита эсминцем USS Carney, - говорится в сообщении, опубликованном командованием на странице в социальной сети X.

В командовании добавили, что спустя 40 минут USS Carney сбил три иранских БПЛА.

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