США с января по октябрь поставили ЕС больше СПГ, чем за весь 2021 год

США с января по октябрь поставили ЕС больше СПГ, чем за весь 2021 год

ЕС с января по октябрь получил от США 48 млрд кубометров СПГ, что больше, чем за весь 2021 год.

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ЕС с января по октябрь получил от США 48 млрд кубометров СПГ, что больше, чем за весь 2021 год. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном в понедельник Белым домом пресс-релизе по итогам встречи рабочей группы США и ЕС по энергетической безопасности. "Только в этом году, с январь по октябрь, из США в ЕС было экспортировано около 48 млрд кубометров СПГ, что на 26 млрд кубометров больше, чем за весь 2021 год", - следует из документа. Отмечается, что стороны намерены работать над сохранением высокого уровня поставок американского сжиженного природного газа в Европу и в 2023 году. Планируется, что в 2023 году, европейские страны закупят у Вашингтона на 50 млрд кубометров СПГ больше, чем в 2021 году. Подпишитесь на наш Telegram канал