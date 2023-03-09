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США с союзниками за год заморозили более $58 млрд активов попавших под санкции россиян

США с союзниками за год заморозили более $58 млрд активов попавших под санкции россиян США и их союзники по международной целевой группе REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs - многосторонний орган Запада, занимающийся поиском и изъятием связанной с Россией на основании санкций собственности) за последний год заморозили активы граждан
Другие страны
9 марта 2023 г. 20:20
США с союзниками за год заморозили более $58 млрд активов попавших под санкции россиян

США и их союзники по международной целевой группе REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs - многосторонний орган Запада, занимающийся поиском и изъятием связанной с Россией на основании санкций собственности) за последний год заморозили активы граждан РФ на сумму более $58 млрд.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в совместном заявлении представителей группы, распространенном в четверг пресс-службой Минфина США.

Как следует из документа, за год после начала войны в Украине целевая группа "при многосторонней координации оказывала беспрецедентное давление на попавших под санкции россиян". "Члены целевой группы REPO успешно заблокировали или заморозили активы попавших под санкции россиян на сумму более $58 млрд, отслеживали попавшие под санкции российские активы по всему миру, а также существенно ограничили доступ россиян, попавших под санкции, к международной финансовой системе", - подчеркивается в заявлении.

В документе отмечается, что речь идет, в частности, об "изъятии или заморозке недвижимости класса люкс", яхт, самолетов, иного имущества. Представители группы уточнили, что в течение года осуществили "первую конфискацию активов попавших под санкции россиян, что дало возможность перевести $5,4 млн в качестве иностранной помощи Украине".

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