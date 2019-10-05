​США с ноября ограничат въезд иммигрантам без медстраховки

Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу распоряжение, согласно которому с 3 ноября въезд иммигрантов без медицинской страховки будет ограничен.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в опубликованном сообщении Белого дома.

"Заявители должны продемонстрировать наличие действующей в течение 30 дней с даты въезда в страну медицинской страховки или наличие средств для покрытия медицинских расходов, - отмечается в тексте. - Заявитель для получения должен соответствовать этим требованиям. Допускается ряд исключений, в частности, для детей граждан США".