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США с марта приняли более 100 тыс. украинцев

США с марта приняли более 100 тыс. украинцев США за последние пять месяцев приняли более 100 тыс. украинцев.
Другие страны
30 июля 2022 г. 09:04
США с марта приняли более 100 тыс. украинцев

США за последние пять месяцев приняли более 100 тыс. украинцев.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство внутренней безопасности (МВБ) Соединенных Штатов.

Президент Джо Байден взял на себя обязательство предоставить убежище для 100 тыс. украинцев и других лиц, спасающихся от российской агрессии. По ряду программ, включая Uniting for Ukraine ("Объединяясь для Украины"), Соединенные Штаты с марта приняли более 100 тыс. украинцев", - приводит слова представителя МВБ портал Axios.

Данная программа позволяет украинцам приехать и находиться в США до двух лет при наличии в стране лица, готового оказывать им финансовую поддержку, а также при соблюдении некоторых других условий. О запуске упомянутой программы администрация президента Соединенных Штатов объявила в апреле.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ müharibə başlıyandan bəri 100 mindən çox ukraynalı qəbul edib
Версия на английском языке US admits 100,000 Ukrainians since March

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