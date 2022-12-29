США с 5 января вводят обязательный тест на ковид для прибывших из КНР

Власти США вводят с 5 января требование обязательного тестирования на коронавирус для прибывающих в страну авиарейсами из Китая.

Власти США вводят с 5 января требование обязательного тестирования на коронавирус для прибывающих в страну авиарейсами из Китая.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обнародованном в среду уведомлении федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

"ЦКПЗ объявляет сегодня о том, что введет требование отрицательного теста на COVID-19 или документального подтверждения выздоровления (после перенесенного ковида) для авиапассажиров, которые осуществляют посадку на рейсы в Соединенные Штаты из КНР и специальных административных районов (КНР) Гонконг и Макао", - отмечается в тексте.

Требование вступит в силу с 00:01 по времени Восточного побережья США (09:01, бакинское время) 5 января и будет распространяться на всех пассажиров в возрасте старше двух лет. Перед вылетом они должны будут продемонстрировать отрицательный результат теста на коронавирус, который был сдан не ранее чем за двое суток до вылета.

"Новые штаммы вируса SARS-CoV-2 продолжают появляться в разных странах мира. Однако сниженный уровень тестирования и информирования о случаях заражения в КНР, а также минимальный уровень обмена данными секвенирования генома вируса могут создать задержки в выявлении новых вызывающих беспокойство штаммов, если они появятся", - полагают в ЦКПЗ.