В Белом доме анонсировали размещение в ФРГ новых средств поражения большой дальности

США начнут размещать с 2026 года на территории Германии новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время где бы то ни было в Европе.

США начнут размещать с 2026 года на территории Германии новые средства огневого поражения большей дальности, чем развернутые в настоящее время где бы то ни было в Европе.

Как передает Report, об этом говорится в совместном письменном заявлении США и ФРГ, распространенном пресс-службой Белого дома.

"Соединенные Штаты начнут эпизодическое развертывание средств огневого поражения большой дальности своей многодоменной тактической группы в Германии в 2026 году в качестве части планирования непрерывного размещения этих средств в будущем", - отмечается в документе.

Согласно данным, после окончания разработки эти подразделения обычных средств поражения будут включать в себя многоцелевые ракеты SM-6, крылатые ракеты Tomahawk и экспериментальные гиперзвуковые вооружения, которые обладают существенно более значительной дальностью поражения, чем размещенные в настоящее время в Европе.

Эти шаги Вашингтона "продемонстрируют приверженность Соединенных Штатов НАТО" и их вклад в "европейский потенциал интегрированного сдерживания", говорится в заявлении.