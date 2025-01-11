США с 2022 года вложили $5,5 млрд в увеличение производства снарядов и ракет

Соединенные Штаты с 2022 года инвестировали $5,5 млрд в увеличение производства снарядов и ракет.

Соединенные Штаты с 2022 года инвестировали $5,5 млрд в увеличение производства снарядов и ракет.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в опубликованном сегодня докладе Пентагона.

"США инвестировали $5,5 млрд в расширение производственных мощностей следующих боеприпасов и субкомпонентов (данные отражают увеличение с 2022 года до текущих темпов производства)", - сказано в документе.

Согласно заявлению, производство 155-миллиметровых снарядов было увеличено с 14,4 тыс. до 40 тыс. в месяц (прирост на 178%), метательных зарядов аналогичного калибра - с 14,5 тыс. до 18 тыс. (плюс 24%), управляемых реактивных снарядов калибра 227 мм - с 833 до 1 167 единиц (плюс 40%).

Кроме того, говорится в документе, США нарастили выпуск переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin со 175 до 200 комплектов (плюс 14%), а управляемых ракет класса воздух - воздух AIM-9X - со 116 до 137 единиц в месяц (плюс 18%).

Производство противоракет для зенитных ракетных комплексов Patriot PAC-3 MSE было увеличено с 21 до 49 (плюс 116%), а снарядов для реактивных систем залпового огня HIMARS - с 5 до 8 (плюс 60%). Выпуск стволов для буксируемых 155-миллиметровых гаубиц M777 увеличен с 11 до 18 единиц (плюс 64%).