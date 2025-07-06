Бессент: США вернут пошлины для стран, с которыми не будет прогресса в переговорах

США с 1 августа вернут апрельские пошлины для стран, с которыми не будет прогресса в торговых переговорах.

Соединенные Штаты намерены известить некоторые страны о том, что если не будет достигнуто заметного прогресса в торговых переговорах, то Вашингтон с 1 августа вернет таможенные пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом еще 2 апреля.

Как передает Report, об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу CNN .

"Президент Трамп намерен направить письма нашим некоторым торговым партнерам, в которых будет указано, что если вы не сдвинете дело с мертвой точки, то с 1 августа будет возвращен уровень пошлин, объявленный 2 апреля", - сказал он.