О нас

Бессент: США вернут пошлины для стран, с которыми не будет прогресса в переговорах

Бессент: США вернут пошлины для стран, с которыми не будет прогресса в переговорах США с 1 августа вернут апрельские пошлины для стран, с которыми не будет прогресса в торговых переговорах.
Другие страны
6 июля 2025 г. 17:31
Бессент: США вернут пошлины для стран, с которыми не будет прогресса в переговорах

Соединенные Штаты намерены известить некоторые страны о том, что если не будет достигнуто заметного прогресса в торговых переговорах, то Вашингтон с 1 августа вернет таможенные пошлины, объявленные президентом США Дональдом Трампом еще 2 апреля.

Как передает Report, об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью телеканалу CNN.

"Президент Трамп намерен направить письма нашим некоторым торговым партнерам, в которых будет указано, что если вы не сдвинете дело с мертвой точки, то с 1 августа будет возвращен уровень пошлин, объявленный 2 апреля", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

В Индонезии из-за оползней погибли три человека, восемь пострадали
В Индонезии из-за оползней погибли три человека, восемь пострадали
6 июля 2025 г. 17:49
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира морских сил ХАМАС
ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира морских сил ХАМАС
6 июля 2025 г. 17:11
WP: Контроль границы между ФРГ и Польшей препятствует перемещению по Европе
WP: Контроль границы между ФРГ и Польшей препятствует перемещению по Европе
6 июля 2025 г. 16:17
В Венгрии в ДТП с автобусом пострадали 19 человек
В Венгрии в ДТП с автобусом пострадали 19 человек
6 июля 2025 г. 15:29
Зеленский: Украина завершила восемь этапов большого обмена пленными с РФ
Зеленский: Украина завершила восемь этапов большого обмена пленными с РФ
6 июля 2025 г. 15:04
Жуховицкий: В Кыргызстане остановили выдачу паспортов россиянам
Жуховицкий: В Кыргызстане остановили выдачу паспортов россиянам
6 июля 2025 г. 14:08
Армия Израиля заявила, что за сутки атаковала около 130 целей в Газе
Армия Израиля заявила, что за сутки атаковала около 130 целей в Газе
6 июля 2025 г. 12:58
Хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион гиперзвуковой баллистической ракетой
Хуситы атаковали аэропорт "Бен-Гурион" гиперзвуковой баллистической ракетой
6 июля 2025 г. 12:23
В Китае не менее 19 детей отравились свинцом
В Китае не менее 19 детей отравились свинцом
6 июля 2025 г. 12:03
В Японии мужчина зарезал двух женщин в баре
В Японии мужчина зарезал двух женщин в баре
6 июля 2025 г. 11:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi