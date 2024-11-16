США, Республика Корея и Япония укрепят противоракетный потенциал

Соединенные Штаты, Республика Корея и Япония намерены укрепить свой потенциал противоракетной обороны.
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"США, Республика Корея и Япония повышают трехстороннюю оперативную совместимость вооруженных сил путем обмена данными в режиме реального времени по ракетным пускам Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), а также путем взаимодействия, направленного на то, чтобы укрепить наш потенциал обороны от баллистических ракет", - отмечается в документе, текст которого был обнародован пресс-службой Белого дома.
В нем также подчеркивается, что "трехстороннее оборонное взаимодействие расширяется", будет включать теперь ежегодные встречи на уровне глав генштабов вооруженных сил и министров. Таким образом, речь идет об увеличении масштабов "существующих политических консультаций высокого уровня, обмена информацией, трехсторонних учений и военных обменов", заявляют лидеры трех стран.