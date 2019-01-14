США решительно осудили задержание лидера парламента Венесуэлы

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и госсекретарь Майк Помпео выступили с осуждением действий спецслужб Венесуэлы, которые задержали главу оппозиционной Национальной ассамблеи этой страны Хуана Гуаидо, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

“Мы осуждаем самовольное задержание главы Национальной ассамблеи Гуаидо начальником разведки Венесуэлы Мануэлем Кристофером Фигерой. Мы призываем силы безопасности уважать конституцию и права венесуэльского народа. США и мир следят (за ситуацией)”, - написал Помпео у себя в Twitter.

Болтон также заявил о том, что США решительно осуждают произошедшее. “Мы решительно осуждаем сегодняшний арест главы Национальной ассамблеи Хуана Гуаидо диктатурой Мадуро. Подобные запугивающие действия тайной полиции Мадуро, которую спонсирует Куба (SEBIN), возглавляемой генералом Мануэлем Кристофером Фигерой, представляют собой серьезное посягательство на верховенство закона в Венесуэле”, - написал он в Twitter.