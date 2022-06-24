США решили ввести пошлины на азотные удобрения из России

Министерство торговли США попросит Таможенную службу страны ввести антидемпинговые пошлины на поставляемые из России азотные удобрения.

Министерство торговли США попросит Таможенную службу страны ввести антидемпинговые пошлины на поставляемые из России азотные удобрения.

Как передает Report , cообщение об этом опубликовано на сайте Федерального реестра правительства США.

В министерстве полагают, что эти удобрения российская сторона продает или будет продавать в Соединенных Штатах по заниженным экспортным ценам. Американский Минторг пришел к таким умозаключениям на основании анализа поставок с апреля 2020 по март 2021 года.

«Мы дадим указание Таможенной службе требовать наличный депозит, равный сумме разницы между экспортной ценой и ценой в США», — говорится в документе.