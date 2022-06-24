О нас

США решили ввести пошлины на азотные удобрения из России

США решили ввести пошлины на азотные удобрения из России Министерство торговли США попросит Таможенную службу страны ввести антидемпинговые пошлины на поставляемые из России азотные удобрения.
Другие страны
24 июня 2022 г. 05:35
США решили ввести пошлины на азотные удобрения из России

Министерство торговли США попросит Таможенную службу страны ввести антидемпинговые пошлины на поставляемые из России азотные удобрения.

Как передает Report, cообщение об этом опубликовано на сайте Федерального реестра правительства США.

В министерстве полагают, что эти удобрения российская сторона продает или будет продавать в Соединенных Штатах по заниженным экспортным ценам. Американский Минторг пришел к таким умозаключениям на основании анализа поставок с апреля 2020 по март 2021 года.

«Мы дадим указание Таможенной службе требовать наличный депозит, равный сумме разницы между экспортной ценой и ценой в США», — говорится в документе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ Rusiyadan gələn azot gübrələrinə rüsum tətbiq edə bilər

Самое важное

В Турции признали законным выдвижение Эрдогана кандидатом в президенты в третий раз
В Турции признали законным выдвижение Эрдогана кандидатом в президенты в третий раз
23 июня 2022 г. 23:00
Лавров: Есть определенный прогресс в деятельности трехсторонней рабочей группы по открытию коммуникаций
Лавров: Есть определенный прогресс в деятельности трехсторонней рабочей группы по открытию коммуникаций
23 июня 2022 г. 21:00
Глава государства: Мы надеемся на активные усилия России в установлении прочного мира на Кавказе
Глава государства: Мы надеемся на активные усилия России в установлении прочного мира на Кавказе
23 июня 2022 г. 20:54
Президент: Уверен, что наши усилия будут положительно восприняты Арменией
Президент: Уверен, что наши усилия будут положительно восприняты Арменией
23 июня 2022 г. 20:49
Ильхам Алиев: Декларация о союзническом взаимодействии определит пути развития наших отношений
Ильхам Алиев: Декларация о союзническом взаимодействии определит пути развития наших отношений
23 июня 2022 г. 20:45
Продолжается подготовка к коммерческому запуску трубопровода IGB
Продолжается подготовка к коммерческому запуску трубопровода IGB
23 июня 2022 г. 15:13
IFC поддержит Азербайджан в развитии морской ветроэнергетики
IFC поддержит Азербайджан в развитии морской ветроэнергетики
23 июня 2022 г. 14:25
Президент Ильхам Алиев принял румынскую делегацию
Президент Ильхам Алиев принял румынскую делегацию
23 июня 2022 г. 11:05
Началось асфальтирование новой автомобильной дороги в обход города Лачин
ФотоНачалось асфальтирование новой автомобильной дороги в обход города Лачин
22 июня 2022 г. 17:28
Тофик Зульфугаров: Азербайджано-узбекские отношения движутся к военному союзничеству
Тофик Зульфугаров: Азербайджано-узбекские отношения движутся к военному союзничеству
22 июня 2022 г. 13:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi