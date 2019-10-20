​США решили вывести из Афганистана 5 тыс. солдат

Глава министерства обороны США Марк Эспер рассказал о планах по выведении пяти тысяч солдат с территории Афганистана.

Как передаёт Report, об этом сообщает Associated Press.

Эспер уточнил, что при этом в стране планируют оставить 8,6 тыс. человек. Он отметил, что это решение будет способствовать поддержанию борьбы с террористическими организациями в Афганистане.

Глава Пентагона подчеркнул, что вывод войск произойдет в любом случае вне зависимости от условий мирного соглашения с представителями радикального движения “Талибан”.