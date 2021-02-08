США решили вернуться в Совет ООН по правам человека

Госсекретарь: "Совет ООН по правам человека несовершенен и нуждается в реформах"

США возвращаются к участию в Совете ООН по правам человека. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Когда он работает хорошо, Совет ООН по правам человека привлекает внимание к странам с самыми худшими показателями в области прав человека и может служить в качестве сигнала для тех, кто борется с несправедливостью и тиранией. Поэтому США снова за столом", - написал Блинкен в Twitter.

"Совет ООН по правам человека несовершенен и нуждается в реформах, но отход от него ничего не исправит. Лучший способ улучшить Совет, чтобы он мог реализовать свой потенциал, лежит через сильное и принципиальное американское руководство. При президенте Байдене мы снова включаемся в работу и готовы руководить", - подчеркнул госсекретарь.

В 2018 году США объявили о выходе из СПЧ ООН. Представители администрации экс-президента Дональда Трампа не раз критиковали СПЧ за "предвзятость" по отношению к Израилю, а также негативно высказывались в связи с тем, что членами Совета являются Венесуэла, Китай и Куба.