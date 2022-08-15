США решили не размораживать активы Афганистана почти в 7 млрд долларов

Администрация президента Джо Байдена решила не размораживать активы Центробанка Афганистана в размере почти 7 млрд долларов, хранящиеся в США, переговоры с талибами по этому вопросу приостановлены.

Администрация президента Джо Байдена решила не размораживать активы Центробанка Афганистана в размере почти 7 млрд долларов, хранящиеся в США, переговоры с талибами по этому вопросу приостановлены.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По данным издания, после ликвидации главаря афганских террористов "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири США приостановили переговоры об активах с представителями банковской сферы в правительстве Афганистана, возглавляемом радикальным движением "Талибан". Американская сторона также исключила применение части средств для оказания помощи и других операций в целях стабилизации афганской экономики.

Как пишет газета, ЦБ Афганистана нужны иностранные активы, которые находятся в замороженном состоянии, для сдерживания инфляции, стабилизации обменного курса и оживления "нездоровой экономики".

"Мы не уверены, что у этого учреждения есть средства защиты и контроля для ответственного управления активами. Излишне говорить, что из-за укрытия талибами главаря "Аль-Каиды" Аймана аз-Завахири наша глубокая озабоченность в связи с перенаправлением средств террористическим группировкам растет", - заявил газете спецпредставитель США по Афганистану Томас Уэст.

Администрация Байдена ранее сообщала, что рассматривает возможность высвободить половину средств из почти 7 млрд долларов, а оставшуюся часть отложить для компенсации жертвам терактов 11 сентября 2001 года. Белый дом также рассматривал возможность использовать 3,5 млрд долларов из целевого фонда для оплаты гуманитарной помощи и финансовой помощи ЦБ Афганистана, но при условии гарантий, что эти деньги будут использоваться по назначению. Оба варианта сейчас не обсуждаются, указывает газета.