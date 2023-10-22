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США развернут на Ближнем Востоке батарею ПРО THAAD

США развернут на Ближнем Востоке батарею ПРО THAAD Министр обороны США Ллойд Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot.
Другие страны
22 октября 2023 г. 08:16
США развернут на Ближнем Востоке батарею ПРО THAAD

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении главы Пентагона, распространенном пресс-службой ведомства.

Остин отметил, что по итогам консультаций с президентом США Джо Байденом было принято решение "укрепить позиции Министерства обороны США в регионе". При этом он напомнил, что США ранее направили на Ближний Восток авианосец USS Gerald R. Ford с пятью кораблями сопровождения, а также авианосец USS Dwight D. Eisenhower с тремя кораблями сопровождения.

"Я также распорядился развернуть в регионе батарею THAAD и дополнительные батальоны Patriot для усиления защиты американских сил", - пишется в документе. Он также заявил, что распорядился готовиться к развертыванию дополнительных войск для "усиления готовности и возможности быстрого ответа в случае необходимости".

Остин подчеркнул, что эти меры принимаются в рамках "планирования на случай чрезвычайных ситуаций", утверждая, что развертывание дополнительных сил США "поспособствует сдерживанию, укрепит защиту американских войск в регионе и поможет в обороне Израиля". "Я продолжу анализировать требования к расстановке наших сил в регионе и оценивать необходимость развертывания дополнительных сил", - говорится в сообщении главы Пентагона.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Yaxın Şərqdə THAAD sistemlərinin batareyasını yerləşdirəcək

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