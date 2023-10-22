США развернут на Ближнем Востоке батарею ПРО THAAD

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot.

Министр обороны США Ллойд Остин распорядился развернуть на Ближнем Востоке батарею систем ПРО THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении главы Пентагона, распространенном пресс-службой ведомства.

Остин отметил, что по итогам консультаций с президентом США Джо Байденом было принято решение "укрепить позиции Министерства обороны США в регионе". При этом он напомнил, что США ранее направили на Ближний Восток авианосец USS Gerald R. Ford с пятью кораблями сопровождения, а также авианосец USS Dwight D. Eisenhower с тремя кораблями сопровождения.

"Я также распорядился развернуть в регионе батарею THAAD и дополнительные батальоны Patriot для усиления защиты американских сил", - пишется в документе. Он также заявил, что распорядился готовиться к развертыванию дополнительных войск для "усиления готовности и возможности быстрого ответа в случае необходимости".

Остин подчеркнул, что эти меры принимаются в рамках "планирования на случай чрезвычайных ситуаций", утверждая, что развертывание дополнительных сил США "поспособствует сдерживанию, укрепит защиту американских войск в регионе и поможет в обороне Израиля". "Я продолжу анализировать требования к расстановке наших сил в регионе и оценивать необходимость развертывания дополнительных сил", - говорится в сообщении главы Пентагона.