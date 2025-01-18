США развернули в Европе модифицированные бомбы B61-12

США разместили на базах НАТО в Европе модифицированные гравитационные бомбы B61-12.

США разместили на базах НАТО в Европе модифицированные гравитационные бомбы B61-12.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявила глава американского Национального управления ядерной безопасности (NNSA) Джилл Хруби.

По ее словам, ядерный ландшафт в мире сильно изменился, а многополярное мироустройство сложнее того, которое было раньше. Хруби отметила, что теперь ясно, что ядерное табу может быть нарушено и появились новые угрозы.

"Мы вместе продвигаем наши взгляды на критически важную устойчивость цепочки поставок. НАТО имеет силу. Новые гравитационные бомбы B61-12 полностью развернуты, и мы повысили осведомленность НАТО о нашем ядерном потенциале путем посещений предприятия и других регулярных мероприятий", - заявила представитель управления.

Напомним, что в конце прошлого года стало известно, что США произвели первую партию модифицированных ядерных авиабомб. B61-13 является более мощной версией B61-12. Усовершенствованное оружие предоставляет США дополнительные возможности для поражения более сложных и масштабных военных целей. В NNSA уточнили, что ее мощность достигает 360 килотонн.