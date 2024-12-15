США развернули на Ближнем Востоке ударную группу ВМС с авианосцем Harry Truman

Авианосная ударная группа Военно-морских сил (ВМС) США во главе с атомным авианосцем Harry Truman 14 декабря прибыла в регион Ближнего Востока, который входит в зону ответственности Центрального командования Вооруженных сил Соединенных Штатов (CENTCOM).
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По ее информации, вместе с Harry Truman в регион также прибыла эскадра эсминцев, ракетный крейсер ВМС США класса Ticonderoga и два ракетных эсминца класса Arleigh Burke.
"Ударная группа развернута, чтобы обеспечить региональную стабильность и безопасность", — сказано в сообщении.