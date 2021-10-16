США разрешили въезд привитым только одобренными в ВОЗ вакцинами

Госдепартамент подтвердил, что с 8 ноября для въезда в США иностранцам нужно быть полностью привитыми от коронавируса вакцинами, одобренными американскими властями или Всемирной организацией здравоохранения.

Госдепартамент подтвердил, что с 8 ноября для въезда в США иностранцам нужно быть полностью привитыми от коронавируса вакцинами, одобренными американскими властями или Всемирной организацией здравоохранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сказал пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Нед Прайс.

"Новая въездная политика, объявленная сегодня Белым домом, требует от иностранцев, приезжающих в США, продемонстрировать доказательство полной вакцинации от COVID-19. Она вступает в силу 8 ноября... Вакцины будут включать те, что одобрены (американским медицинским регулятором) FDA или утверждены для чрезвычайного применения ВОЗ", - сказал пресс-секретарь.

Белый дом ранее заявил, что новые меры, требующие вакцинацию от COVID иностранцев для пересечения границ США, вступят в силу 8 ноября.