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США разрешили продажу Тайваню боеприпасов и оборудования на более $440 млн

США разрешили продажу Тайваню боеприпасов и оборудования на более $440 млн Госдепартамент США разрешил продажу Тайваню боеприпасов и оборудования в рамках двух запросов на общую сумму $440 млн.
Другие страны
30 июня 2023 г. 08:34
США разрешили продажу Тайваню боеприпасов и оборудования на более $440 млн

Госдепартамент США разрешил продажу Тайваню боеприпасов и оборудования в рамках двух запросов на общую сумму $440 млн.

Как передает Report, об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Министерства обороны США.

Госдеп одобрил возможную продажу Экономическому и культурному представительству Тайбэя в США, выполняющему функции посольства Тайваня, боеприпасов калибра 30 мм на сумму $332,2 млн, а также запасных частей для техники, оружия и требуемого программного обеспечения на $108 млн.

Представительство запросило как боевые, так и учебные снаряды.

В Пентагоне считают, что потенциальная продажа позволит Тайваню повысить безопасность, а также сохранить политическую стабильность, военный баланс и экономический прогресс в регионе.

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