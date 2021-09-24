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США разрешили ограниченные финансовые операции с талибами

США разрешили ограниченные финансовые операции с талибами Министерство финансов США в пятницу разрешило ограниченные финансовые операции с радикальным движением "Талибан" и группировкой "Сеть Хаккани", связанные с проведением гуманитарных операций в Афганистане.
Другие страны
24 сентября 2021 г. 22:15
США разрешили ограниченные финансовые операции с талибами

Министерство финансов США в пятницу разрешило ограниченные финансовые операции с радикальным движением "Талибан" и группировкой "Сеть Хаккани", связанные с проведением гуманитарных операций в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в обнародованном на сайте ведомства заявлении.

Согласно заявлению, одна из выданных Минфином США лицензий дает возможность американскому правительству, неправительственным и некоторым международным организациям, включая ООН, заключать сделки с находящимися под санкциями "Талибаном" и "Сетью Хаккани" для облегчения гуманитарных нужд афганцев.

Вторая лицензия американского Минфина разрешает проведение ограниченных операций, связанных с экспортом и реэкспортом продуктов питания, лекарств и медицинского оборудования в Афганистан.

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