Вашингтон разрешил коммерческое паромное сообщение с Кубой

Баку. 6 мая. REPORT.AZ/ США разрешили коммерческое паромное сообщение с Кубой впервые более чем за 50 лет, сообщили в Управленим по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

Президент компании United Americas Shipping Services Джозеф Хинсон, занимающейся экспедированием грузов, подтвердил, что компания получила разрешение на осуществление доставок на Кубу, информирует Report со ссылкой на РИА "Новости".

"Сегодняшний шаг - это большой шаг вперед", - отметил он, подчеркнув, что для осуществления первого рейса из США на Кубу еще необходимо получить несколько разрешений от властей обеих стран.

Кроме этого, как передает Франс Пресс, еще одна компания из Флориды, чье название не сообщается, также подтвердила получение лицензии на начало паромных рейсов на Кубу.

Президент США Барак Обама в декабре 2014 года объявил о намерении нормализовать дипотношения с Кубой, а также ослабить торговые ограничения. 14 апреля он уведомил конгресс о намерении исключить Кубу из перечня государств-спонсоров международного терроризма, что поможет отменить ряд американских санкций против этого островного государства. Если в течение 45 дней законодатели не оспорят решение президента, то оно вступит в силу.