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США разрешили Израилю продать Германии системы ПРО Arrow 3

США разрешили Израилю продать Германии системы ПРО Arrow 3 США согласовали продажу Израилем Германии систем ПРО Arrow 3, которые израильтяне разработали вместе с США, поэтому их экспорт требовал одобрения Вашингтона.
Другие страны
17 августа 2023 г. 12:06
США разрешили Израилю продать Германии системы ПРО Arrow 3

США согласовали продажу Израилем Германии систем ПРО Arrow 3, которые израильтяне разработали вместе с США, поэтому их экспорт требовал одобрения Вашингтона.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет The Jerusalem Post.

"Это важное решение, которое принесет пользу военному строительству и экономике Израиля (...) Мы гордимся этим оборонным контрактом - самым крупным в истории Израиля", - заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант.

Сумма контракта может составить 4,3 млрд долларов. В середине июня Бундестаг одобрил выплату первого транша в 600 млн долларов для приобретения Arrow 3. Теперь Израиль, ФРГ и основной разработчик системы израильский концерн Israel Aerospace Industries должны подписать письменные обязательства для уточнения деталей, а процесс заключения контракта окончательно завершится к концу 2023 года, вероятно, в ноябре.

Власти ФРГ ранее заявляли, что ВВС Германии получат Arrow 3 к четвертому кварталу 2025 года.

Израильские СМИ отмечали, что в настоящий момент Arrow 3 - самая современная система ПРО Израиля, которая должна перехватывать вражеские баллистические ракеты, пока они еще находятся за пределами атмосферы Земли. Также идут работы над более совершенной системой Arrow 4.

В начале февраля стало известно, что Германия ведет переговоры с несколькими оборонными производителями о создании многослойного противоракетного щита, который может стоить до 17 млрд евро. Тогда сообщалось, что правительство обсуждает с баварским производителем Diehl Defence закупку до восьми систем IRIS-T стоимостью от 2 до 3 млрд евро.

Кроме того, планируемый противоракетный щит должен будет включать системы Arrow 3 производства Israel Aerospace Industries стоимостью до 4 млрд евро и американские зенитные ракетные комплексы Patriot, на которые Берлин может потратить до 10 млрд евро. При этом немецкие IRIS-T относят к системам ПВО средней дальности, тогда как Arrow 3 должны будут давать защиту на более дальних дистанциях.

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