США разработали резолюцию по сокращению экспорта из КНДР

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Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ США разработали резолюцию для Совета безопасности ООН, направленную на сокращение дохода КНДР от экспорта.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Совета безопасности.

Резолюция запрещает странам закупать у КНДР железо, свинец, руды, уголь и морепродукты.

Собеседник агентства также сообщил, что убежден в том, что Россия и Китай поддержат соглашение.

Ранее сообщалось, что Госдеп США призвал всех американцев покинуть КНДР до 1 сентября.