США разработали новый план палестино-израильского урегулирования

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что американская администрация разработала новый план палестино-израильского урегулирования, который будет отличаться от предыдущих.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с такими словами она выступила во вторник на последнем для себя заседании Совета Безопасности ООН по данному вопросу в должности американского постпреда.

"Сейчас настало время принять истину - обе стороны выиграли бы от мирного договора. Но палестинцы выиграли бы больше, а Израиль большим рискует. Именно с этой мыслью американская администрация разработала свой план по мирному договору между израильтянами и палестинцами. Это не просто несколько страниц с общими положениями, он гораздо длиннее и подробнее, этот план будет отличаться от всех предыдущих", - сказала она.