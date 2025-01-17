США разрабатывают ядерные заряды против хорошо защищенных целей в РФ и КНР

Соединенные Штаты разрабатывают новые ядерные средства поражения хорошо защищенных и заглубленных объектов в России и Китае, а также небаллистические ракеты с атомными головными частями.

Соединенные Штаты разрабатывают новые ядерные средства поражения хорошо защищенных и заглубленных объектов в России и Китае, а также небаллистические ракеты с атомными головными частями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при американском министерстве энергетики Джилл Хруби.

"Недавнее развитие событий в России и Китае наводит на мысль о том, что нам нужно больше думать о хорошо защищенных и заглубленных целях, средствах космического базирования, небаллистических ракетах и многом другом", - сказала она на семинаре в Гудзоновском институте в Вашингтоне.

"Заглядывая в будущее в связи с изменением обстановки в мире и диверсификацией нашими противниками их ядерных средств, следует сказать, что в [американской] концепции сдерживания есть провалы, которыми будет необходимо заняться", - утверждала Хруби, которая одновременно занимает должность заместителя министра энергетики.

"Мы в настоящее время ведем два проекта исследований, находимся на раннем этапе рассмотрения возможности поражения хорошо защищенных и заглубленных целей, а также [создания] небаллистической головной части [ракеты]", - заявила глава НУЯБ, не вдаваясь в детали.