США разрабатывают спутники, способные отличать ядерное оружие от ложных целей

Пентагон работает над созданием группировки спутников системы предупреждения о ракетном нападении, которые способны отличать реальные ядерные боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) от их ложных целей.

Пентагон работает над созданием группировки спутников системы предупреждения о ракетном нападении, которые способны отличать реальные ядерные боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР) от их ложных целей.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил глава Агентства противоракетной обороны США генерал-лейтенант Хит Коллинз, его слова приводятся на сайте Сената США.

Эти космические аппараты должны стать составной частью системы противоракетной обороны "Золотой купол", с инициативой создания которой выступил американский президент Дональд Трамп.

"Мы работаем над созданием прототипов космических аппаратов, в частности, дискриминационного космического датчика (DSS), чтобы в будущем улучшить защиту от баллистических ракет", - сказал Коллинз.

В США существует космическая система раннего обнаружения пусков баллистических ракет нового поколения (SBIRS), но она не может гарантированно отличать боеголовки от ложных целей. Новая система DSS направлена на то, чтобы вычленять реальные боеголовки для их перехвата.

Запуск первых таких спутников планируется в 2029 году.