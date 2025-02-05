США разрабатывают планы по полному выводу войск из Сирии

Министерство обороны США разрабатывает планы по выводу всех своих войск из Сирии.

Министерство обороны США разрабатывает планы по выводу всех своих войск из Сирии.

Как передает Report, об этом NBC News сообщили представители оборонного ведомства США.

По словам официальных лиц, президент Дональд Трамп и близкие к нему представители вашингтонской администрации недавно выразили заинтересованность в полном выводе американских войск из Сирии.

Данное заявление новой администрации США побудило чиновников Пентагона начать разработку планов для осуществления этого шага в течение 30, 60 или 90 дней