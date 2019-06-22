США разрабатывают новые санкции в отношении Ирана, заявил журналистам президент США Дональд Трамп, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы продвигаемся вперед с новыми санкциями против Ирана", - сказал он. Трамп не уточнил, о каких именно санкциях идет речь и когда они могут быть введены. По его словам, действующие санкции сильно ударили по Ирану, который сейчас "переживает экономический кошмар".

"Санкции сильно ударили по ним. Будет еще больше санкций, гораздо больше. Сложно поверить, что такие вообще можно ввести. Но все, чего я хочу, это чтобы не было ядерного оружия", - добавил Трамп. По его оценке, Иран может стать обладателем ядерного оружия черед пять-шесть лет, однако Трамп заявил, что США не могут этого допустить.