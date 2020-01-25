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США разморозили выделение Афганистану 60 миллионов долларов помощи

США разморозили выделение Афганистану 60 миллионов долларов помощи

Правительство США разморозило выделение 60 миллионов долларов помощи Афганистану, так как администрация президента США Дональда Трампа увидела прогресс страны в борьбе с коррупцией.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости,об этом заявила журналистам заместитель помощника госсекретаря по Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

В сентябре прошлого года госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что власти США отзывают 100 миллионов долларов на крупный энергетический инфраструктурный проект в Афганистане, а также приостанавливают выделение 60 миллионов долларов запланированной помощи из-за непрозрачности закупок.

“Когда госсекретарь (Майк) Помпео обозначил области, в которых есть недостатки, это отразило нашу обеспокоенность по поводу того, что в Афганистане продолжается повсеместная коррупция. Я рада, что в одной сфере, которую отмечал госсекретарь, мы увидели прогресс со стороны правительства Афганистана, и помощь в размере 60 миллионов долларов удалось выделить”, - сказала Уэллс.

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