О нас
Report Georgia
Аудио новости

США разместят войска в Польше для эвакуации своих граждан из Украины

США разместят войска в Польше для эвакуации своих граждан из Украины Белый дом одобрил план Пентагона по размещению американских войск в Польше для организации эвакуации граждан США из Украины.
Другие страны
10 февраля 2022 г. 06:13
США разместят войска в Польше для эвакуации своих граждан из Украины

Белый дом одобрил план Пентагона по размещению американских войск в Польше для организации эвакуации граждан США из Украины.

Как передает Report со ссылкой на The Wall Street Journal, в случае вторжения России США планируют вывезти американских граждан в Польшу. Военные армии Соединенных Штатов в ближайшие дни начнут устанавливать на границе Польши и Украины пункты пропуска и палаточные городки.

При этом военнослужащие США не будут пересекать границу Украины для эвакуации, а лишь обеспечат пребывание в Польше эвакуирующихся из Украины соотечественников, отмечается в статье.

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что дополнительные силы американской армии будут расквартированы в юго-восточной части страны вблизи границ Украины. Пентагон начал переброску в Восточную Европу дополнительных сил. Так, в Польшу должны прибыть 1,7 тыс. американских военных через аэропорт Ясенка под Жешувом.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ABŞ vətəndaşlarını Ukraynadan çıxarmaq üçün Polşaya hərbçilər göndərəcək

Самое читаемое

В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
В Азербайджане увеличилась сумма пенсионного капитала
5 февраля 2022 г. 11:17
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
Минтруда внесло ясность в вопрос пенсионного капитала умершего человека
4 февраля 2022 г. 12:26
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
Госкомитет взял под контроль семью, в которой мать оставляла малолетнего без присмотра
4 февраля 2022 г. 12:40
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
Распоряжение о выплате 200 манатов охватит 1,1 млн пенсионеров
8 февраля 2022 г. 12:44
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
Готовится план развития Национальной обсерватории по вопросам рынка труда и соцзащиты
4 февраля 2022 г. 12:08
Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?
Что будет с ценами на услуги такси в Азербайджане?
9 февраля 2022 г. 15:42
В Баку введут новые нормативы по работе такси
В Баку введут новые нормативы по работе такси
7 февраля 2022 г. 13:37
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
Восстановят ли трамвайное сообщение в Баку?
8 февраля 2022 г. 18:10
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
Пенсионерам будет выплачена материальная помощь в размере 200 манатов 
8 февраля 2022 г. 12:28
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
Лапайтис: Я –литовец, но сердце мое с Азербайджаном
3 февраля 2022 г. 14:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi