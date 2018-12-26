США разместят военнослужащих на границе с Сирией

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ "США разместят две новые военные базы в провинции Анбар на западе Ирака, на территории, близкой к границе с Сирией".

Как сообщает Report, об этом информагентству Anadolu сказал член меджлиса провинции Анбар Ферхан Дулейми.

По его словам, одна из баз будет создана в поселке Эр-Румана в районе Каим провинции, другая – на востоке района Рутба.

Ф.Дулейми сказал, что территория, на которой США хотят разместить военную базу, находится близ погранично-пропускного пункта треугольника Ирак-Иордания-Сирия.

В Ираке после появления в 2014 году террористической группировки ИГ для поддержки антитеррористической деятельности служит 5 тыс. военнослужащих США.

Центральная власть Ирака и официальные лица США пока не делают заявлений в связи с создающимися военными базами.

Напомним, что Дональд Трамп 19 декабря подписал документ о выводе военнослужащих и военной техники США из Сирии. Со дня подписания документа военная техника США на грузовиках вывозится с территории Ирака.