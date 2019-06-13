​США разместят в Польше эскадрилью разведывательных беспилотников

США и Польша договорились о размещении на польской территории эскадрильи американских разведывательных беспилотников MQ-9, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Этот пункт содержится в совместной декларации об оборонном сотрудничестве, которую в среду подписали президенты Дональд Трамп и Анджей Дуда.

"Создание эскадрильи разведки, наблюдения и рекогносцировки ВВС США MQ-9 в Польше. Соединенные Штаты намерены обмениваться информацией, полученной в результате операций этой эскадрильи, по мере необходимости, для реализации наших оборонных целей", - говорится в документе.

В нем также подтверждается намерение США увеличить численность своих военнослужащих на одну тысячу человек с нынешних 4,5 тысяч.

В свою очередь Польша обязуется за свой счет подготовить всю необходимую инфраструктуру для размещения такого количества американских военных и техники.