США разместят в космосе защитные системы, способные атаковать спутники других стран

США планируют создать новое поколение наземных и космических технологий, которые позволят защитить американскую спутниковую сеть от атак.

США планируют создать новое поколение наземных и космических технологий, которые позволят защитить американскую спутниковую сеть от атак.

Как передает Report, об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на представителей Пентагона.

По данным издания, системы защиты при необходимости также смогут вывести из строя спутники других стран.

"Подробности действий Пентагона остаются строго засекреченными. Но представители оборонного ведомства все чаще признают, что эта инициатива отражает серьезный сдвиг в военных операциях, поскольку космос все больше становится полем противостояния",- говорится в статье.

Согласно данным Пентагона, к 2026 году планируется иметь "существенные орбитальные возможности, которые позволят стране конкурировать в операциях полного спектра".